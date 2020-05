West-Vlaamse Lisa Moerman haalt cover Playboy

Lisa Moerman uit Izegem ziet een droom in vervulling gaan: ze siert de voorpagina van het meinummer van de Nederlandse Playboy. Moerman werkt in het dagelijkse leven als zorgkundige.

Op haar Instagramprofiel laat ze weten dat de beslissing niet vanzelf ging. "Ik heb wel even moeten nadenken over deze beslissing. Maar wie kan zeggen dat ze die kans gekregen heeft? We leven ook in een tijd waar dit geen taboe meer is," klinkt het. Het is voor haar 'een doel dat ze van haar lijstje kan afvinken'.

Niet de eerste

Moerman is niet de eerste West-Vlaamse op de cover van de Playboy: in 2001 haalden zowel Betty als Phaedra Hoste de voorpagina.