West-Vlaamse kopstukken gaan stemmen

Brugge

In Brugge was burgemeester Renaat Landuyt alvast één van de eersten om zijn stem uit te brengen. Maar liefst 116 kiesbureaus telt Brugge. Landuyt maakt van zijn persoonlijke stemmenaantal (12.500) de inzet. Uitdager van Landuyt is in de eerste plaats de CD&V-kopman Dirk De fauw (stemt om 10u) die in 2012 met zijn partij amper een kleine 200 stemmen te kort kwam om de grootste partij te worden. Ook Pol Van Den Driessche (N-VA, stemt om 10u) en Mercedes Van Volcem (Open VLD Plus, stemt om 9u) willen maar wat graag mee besturen. In Brugge zijn de stembureaus open tot 15u.