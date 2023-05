West-Vlaamse kerkfabrieken grootste slokop gemeentelijk geld

De Vlaamse kerkfabrieken spendeerden in 2021 meer dan 53 miljoen euro belastinggeld om hun gebouwen te onderhouden. In West-Vlaanderen alleen al ­betaalden steden en gemeenten een dikke 16 miljoen euro aan de kerkfabrieken. De provincie is daarmee veruit de grootste slokop van die gemeentelijke centen, toch voor 2021. Dat blijkt uit cijfers die Vooruit-parlementslid Kurt De Loor ­opvroeg bij Bart Somers (Open VLD), Vlaams minister van Binnenlands Bestuur.

Vooruit wil nu af van dat "mes op de keel" en heeft daarvoor nu een voorstel van decreet ingediend. De Loor wil af van de verplichting en wil gemeenten zelf de keuze geven of ze al dan niet bijpassen. Hij dient daarvoor een voorstel van decreet in. Coalitiepartner CD&V wil absoluut niet meestappen in dat verhaal.