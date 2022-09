226 West-Vlaamse studenten zijn deze zomer geslaagd voor hun toelatingsexamen geneeskunde. Dat is 40% van de studenten die deelnamen. Onze provincie haalt hiermee het hoogste slaagcijfer.

Sinds enkele jaren kunnen studenten hun toelatingsexamen ook in West-Vlaanderen afleggen. Sinds dat niet meer uitsluitend in Brussel Xpo moet, aan de Heizel, slagen meer West-Vlaamse studenten in hun toelatingsproef. Maar een reden hiervoor kon Minister voor onderwijs Weyts eigenlijk niet geven aan Brecht Warnez, die de cijfers opvroeg.