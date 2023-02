West-Vlaamse hulpverleners van B-fastteam terug uit Turkije

Een deel van het B-fastteam dat ging meehelpen in Turkije na de aardbevingen, is terug thuis. Twee weken geleden vertrokken ze naar Kirikhan, in het zuiden van Turkije om er te helpen in het Belgische veldhospitaal.

Onder meer verpleegkundige Ward Vandenbussche uit Tielt en teamleider Matthijs Samyn uit Roeselare zijn vandaag terug in ons land. Twee weken lang was Matthijs teamleider in het veldhospitaal van het B-Fastteam. Hij stuurde er een team van meer dan 100 mensen aan. Het veldhospitaal werd opgezet naast een bestaand ziekenhuis in het zuiden van Turkije.

Het team verzorgde er meer dan 1000 patiënten. Slachtoffers van de aardbevingen maar ook andere patiënten die nergens terecht kunnen voor medische zorgen.

Ook Ward Vandenbussche, die verpleger is in het Sint-Andriesziekenhuis van Tielt is terug thuis. Voor hem was het zijn eerste missie in het buitenland.

Het veldhospitaal in Turkije blijft operationeel. Een ander team van B-fast zal hen nu aflossen.

