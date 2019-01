West-Vlaamse hotels scoren goed bij Tripadvisor

Beste hotel van België in Ieper

In de categorie "beste hotels" staat het Ariane hotel uit Ieper op de eerste plaats. Verder in de top 10 vinden we ook drie Brugse hotels: Hotel The Peellaert, Hotel Navarra en Grand Hotel Casselbergh.

Beste kleine hotel van België in Brugge

In de categorie "beste kleine hotels" staat Hotel van Cleef uit Brugge op de eerste plaats. Daar zijn de eerste 8 geselecteerde hotels allemaal West-Vlaamse hotels:

Hotel van Cleef, Brugge Hotel De Castillion, Brugge Hotel Prinsenhof, Brugge Hotel Heritage, Brugge Relais Bourgondisch Cruyce, Brugge Romantik Manoir Carpe Diem, De Haan Romantik Hotel Manoir Ogygia Pand Hotel Small Luxury Hotel, Brugge

Hotel van Cleef uit Brugge staat trouwens ook op de eerste plaats in de rangschikking voor de 'hotels met de beste service'

Beste luxehotels

In de top 10 van de beste Belgische luxehotels vinden we één West-Vlaams hotel, op de derde plaats: Hotel Dukes' Palace in Brugge

