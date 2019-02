West-Vlaamse honing en boerenpaté zijn streekproduct

Het Vlaams centrum voor Agro- en Visserijmarketing, dat streekproducten officieel erkent, geeft het label deze keer aan vijf producten, waarvan twee uit onze provincie. Een beoordelingscommissie komt daarvoor drie keer per jaar samen. Als je als consument zo'n product met label koopt, ben je zeker dat het aan alle erkenningsvoorwaarden voldoet, en je dus een traditioneel Vlaams product eet of drinkt.

Vlaamse streekhoning

Daniël De Rycker uit Gistel volgde een imkeropleiding, en heeft nu negentien productieve bijenvolken. De bijenkasten zet hij uit vanaf de lente. De bijen zorgen dan onder andere voor een zachte, vrij donkere lentehoning van bloeiende bomen uit de Houtlandse bossen, Praatbos en Koekelaere bos. Later volgt de zomerhoning van bijvoorbeeld zomerlinde en liguster uit de Snaaskerkse polders. Duinenhoning oogst Daniël in het provinciaal domein van Raversijde met bijvoorbeeld bloeiende duindoorn of egelantier. (Lees verder onder de foto)



Boerenpaté uit de Westhoek

De Beauvoorder boerenpaté of paté van te Boere zag het daglicht in Wulveringem in de jaren '20. Ze heeft de typische kenmerken van een paté uit de Westhoek: grof en toch smeuïg, rijkelijk gekruid en met een duidelijke leversmaak. Het productieproces is gemoderniseerd maar volgt de traditionele werkwijze met lokaal varkensvlees. (Lees verder onder de foto)



Er zijn nu al 76 West-Vlaamse producten erkend als Vlaams Streekproduct.