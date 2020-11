West-Vlaamse gouverneur zal sluiting van niet-essentiële winkels strikt toepassen

Vanaf maandag moeten niet-essentiële winkels immers opnieuw de deuren sluiten. "In West-Vlaanderen zal het ministerieel besluit strikt toegepast worden", klinkt het.

Het Overlegcomité besliste vrijdag dat niet-essentiële winkels vanaf maandag opnieuw minstens vier weken moeten sluiten. De precieze lijst van zaken die wel open mogen blijven, is voorlopig echter nog niet bekend. Ondertussen proberen bepaalde federaties te lobbyen zodat de winkels in hun sector, al dan niet via een achterpoortje, toch niet dicht hoeven. Zo stelden de Nationale Vereniging van Meubelhandelaars en Fedustria zaterdag voor om klanten op afspraak te mogen ontvangen. "Ik roep op om zo snel mogelijk met dat gelobby te stoppen", reageert gouverneur Carl Decaluwé. "Het is werkelijk onethisch om dat nu te doen. Het is ook een slag in het gezicht van de zorgsector en van de politiemensen die in moeilijke omstandigheden hun werk moeten doen." In West-Vlaanderen zal de lijst in het nieuwe ministerieel besluit alvast strikt toegepast worden. "Bij mij zal het zwart-wit zijn. Bij de minste twijfel gaat de winkel toe."