West-Vlaamse gemeenten planten vredesboom

Op 11 november planten meer dan 220 steden en gemeenten in Vlaanderen een vredesboom (foto: Mesen). Daarmee worden de vier herdenkingsjaren rond 100 jaar Eerste Wereldoorlog officieel afgesloten. Dat meldt Faro, het Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed.

Een vredesboom planten, is volgens Faro een bijzondere manier om de Wapenstilstand te herdenken. De gemeente Avelgem bijvoorbeeld, plant een boom speciaal ter nagedachtenis van de burgerslachtoffers die honderd jaar geleden tijdens de gasaanvallen vielen. Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog vielen er in Avelgem 273 burgerdoden door gasaanvallen van zowel Duitsers als geallieerden.

In een periode van drie weken kwam zeven procent van de Avelgemse burgerbevolking om het leven. Met de vredesboom wil de gemeente hen en alle andere Avelgemse oorlogsslachtoffers herdenken. Een eik, es of linde planten bij een speciale gelegenheid is een oude traditie.

