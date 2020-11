West-Vlaamse gebouwen kleuren oranje

Wereldwijd wordt 1 op de 3 vrouwen slachtoffer van lichamelijk of seksueel geweld. Bij ons valt vooral de toename van intra-familiaal geweld in lockdown en quarantaine op. In West-Vlaanderen startte de campagne aan de oranje Broeltorens in Kortrijk.

Slachtoffers durven vaak geen klacht indienen en worden ook niet altijd ernstig genomen, zo blijkt. Door de lockdown en quarantaine zien we plotseling ook bij ons het geweld in gezinnen toenemen en zijn vooral vrouwen daarvan het slachtoffer.

De campagne tegen geweld op vrouwen duurt nog tot 10 december. Zonta is een beweging van professioneel actieve vrouwen, die samenwerken om het leven van vrouwen en meisjes te verbeteren.