West-Vlaamse gebouwen en monumenten kleuren blauw

Onder meer de Rijselpoort in Ieper en het stadhuis van Kortrijk werden gisterenavond in het blauw verlicht. Daarmee zetten de steden samen met de FOD Justitie mee zijn schouders onder de Blue Heart Campaign van de Verenigde Naties. Die campagne moet de strijd tegen mensenhandel en uitbuiting van mensen onder de aandacht brengen. Vanuit de minister van Justitie en de drie gespecialiseerde centra voor slachtoffers van mensenhandel (PAG-ASA, Payoke en Sürya) wordt bovendien een nieuw meldpunt rond mensenhandel in het leven geroepen.