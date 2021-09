West-Vlaamse Fietsnetwerken blijven druk bereden

Provinciebedrijf Westtoer, dat het toerisme in onze provincie promoot, noteert zo iets minder fietsers dan vorig jaar, maar dat was een topjaar. 4,7 miljoen fietsers is nog altijd tien procent meer dan de eerste acht maanden van 2019. Het Brugse Ommeland lokte het hoogste aantal recreatieve fietsers in de eerste acht maanden: 1,9 miljoen. Daarna volgt de Westhoek met 1,6 miljoen. De Leiestreek volgt met 1,5 miljoen, maar daar hoort ook nog het Oost-Vlaamse deel bij.

Dat onze provincie een fietsregio is, tonen ook de cijfers van de applicatie Vlaanderen Fietsland. Van de vijftien Vlaamse regio's zitten de vier West-Vlaamse regio's in de top zes van meest populaire fietsregio's van Vlaanderen.

Populairste knoopppunten zijn 70, in Nieuwpoort, en 34 in Damme. Tussen de Ganzepoot en provinciedomein Koolhofput in Nieuwpoort komen de Frontzate, de route langs het kanaal naar Duinkerke en de Kustfietsroute samen. Ook het traject tussen Brugge en Damme, in het decor van het succesvol project ‘Verdwenen Zwinhavens’, is populair.