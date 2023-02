West-Vlaamse documentaire over autisme valt in prijzen

Aan de documentaire hebben enkele West-Vlamingen meegewerkt zoals regisseur Sarah Van Dale, cameraman Jochen Decostere en ‘visual effects’-verantwoordelijke Jean Pourveur.

De documentaire gaat over Mona. “Die heeft - net zoals haar broer - ASS (Autisme Spectrum Stoornis). Ze staat aan de vooravond van een gigantische stap in haar leven: ze zal de overstap maken naar het gewone onderwijs”, vertelt Jochen Decostere.

"Respectvol eerbetoon"

De jury is heel lovend over de documentaire.

"Dit doordringend stukje poëzie biedt een blik in de levens van mensen die vaak als ‘bijzonder’ worden geklasseerd. Een respectvol eerbetoon aan het aanvaarden van het leven. Deze docu verandert ‘speciaal’ in ‘speciale krachten’ en ‘gewoon’ in ‘bijzonder’ en werd gemaakt door een regisseur met een veelbelovende eigen stem."

De documentaire is deze maand nog te zien op VRT Max.

