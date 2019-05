West-Vlaamse deelnemers in derde seizoen Down the Road

Dieter Coppens is gisteren met zes nieuwe vrienden vertrokken richting Spanje voor het derde seizoen van Down the Road. Dit seizoen mogen er ook twee West-Vlaamse jongeren met het syndroom van Down mee op reis.

De komende drie weken gaan Brenda (27 jaar), Sophie (19), Peter (32), en Gitte (27) samen met Dieter en begeleidster Saar op pad. Stijn (28) uit Hulste en Jamie (27) uit Middelkerke zijn de nieuwe West-Vlaamse sterren in spe.

Alle zes hebben ze het syndroom van Down, en alle zes hebben ze enorm veel zin in de reis vol avontuur. Ook Dieter kijkt er hard naar uit, een nieuw seizoen, nieuwe avonturen en nieuwe persoonlijkheden om te leren kennen. "Het is spannend, maar ik voel me ook bevoorrecht dat ik met deze groep mag vertrekken", aldus de presentator van het programma.

Het gezelschap trekt naar Spanje en Marokko, waar ze een tocht maken van het zonnige Madrid naar het prachtige Marrakech. De groep kent elkaar niet op voorhand, maar vertrekt met veel enthousiasme samen en kan hopelijk terugkeren naar huis met nieuwe vriendschappen en mooie herinneringen.

Down the Road is ten vroegste volgend jaar te zien op Eén.

Dieter Coppens kondigde zelf het nieuwe seizoen aan via deze Instagrampost.