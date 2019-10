West-Vlaamse Busworld trekt meer bezoekers in Brussel

De West-Vlaamse beurs Busworld sluit dadelijk voor het eerst de deuren op de Heizel in Brussel. De internationale beurs trok weg uit Kortrijk Xpo wegens plaatsgebrek.

Op de nieuwe locatie lokte Busworld bijna een vijfde meer bezoekers en dat is nog een groter succes dan verwacht. Bij Kortrijk Xpo is het intussen nog zoeken naar een nieuwe invulling. En ook voor de horeca in de streek en dan vooral de restaurants blijft de verhuizing erg jammer.

De tweejaarlijkse beurs Busworld, dat betekent zes dagen lang autocars en dat voor het eerst op De Heizel in Brussel. De vloeroppervlakte bedraagt hier bijna 80.000 vierkante meter, terwijl dat vroeger in Kortrijk 55.000 was.