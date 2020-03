West-Vlaamse burgemeesters reageren op verbod indoorevenementen

Kris Declercq: "Taskforce opgericht"

Burgemeester van Roeselare Kris Declercq richtte begin deze week al een taskforce op om alle evenementen in kaart te brengen. De volgende stap is nu om te kijken welke evemenenten onder de nieuwe maatregelen vallen. Zo is er carnaval, maar dat is niet indoor en dus normaal geen probleem.