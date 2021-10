Bart uit Tiegem is nog maar 55, maar kreeg vier jaar geleden al te horen dat hij jongdementie heeft. Dat taboe willen hij en zijn broer nu defintief doorbreken, met een elfdaagse voettocht, met start in Ooike, bij Wortegem-Petegem. Volgende week komen ze aan in Leuven.

Met de tocht zamelen ze ook geld in voor hun overnachtingen. De rest gaat naar het goede doel: het Ventiel & Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.