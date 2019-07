West-Vlaamse boeren spelen leentjebuur in Komen

In Komen-Waasten werden er de voorbije dagen opvallend veel West-Vlaamse boeren gesignaleerd. Dat komt door het oppompverbod dat geldt in onze provincie, maar nog niet in Wallonië. Dat meldt VRT NWS.

Op 10 juli kondigde West-Vlaams gouverneur Carl De Caluwé een oppompverbod af voor het IJzerbekken. Wie zich hieraan niet houdt, riskeert boetes tot 1.600 euro. Veel boeren zoek nu hun toevlucht in het naburige Komen in de Waalse provincie Henegouwen.

In Komen-Waasten wordt er opgepompt uit de Leie. Daar is er nog geen oppompverbod, maar dat zal mogelijk niet lang meer duren. In een reactie aan de RTBF geeft burgemeester Alice Leeuwerck (MR) aan dat het maximale pompniveau bijna bereikt is. Daarom zal ze geen nieuwe oppompvergunningen meer afleveren.