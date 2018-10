West-Vlaamse bedrijven zoeken Waalse werknemers

Het jobaanbod is zo’n 12% groter dan in dezelfde periode vorig jaar. Anderzijds zijn er in Wallonië veel meer mensen die een job zoeken dan bij ons. De interesse was met ruim 200 inschrijvingen dan ook groot.

Woon- en zorggroep Heilig Hart met vestigingen in Kortrijk, Zwevegem en Wevelgem is voor de eerste keer de taalgrens overgestoken. Ulrike Sameyn, Zorggroep H.Hart: “Het is zo dat wij in Kortrijk zelden sollicitanten over de vloer krijgen en dat wij noodgedwongen moeten zoeken in andere regio’s. Wij kunnen eigenlijk blijven aanwerven, want wij hebben heel veel aanvragen.”