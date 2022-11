West-Vlaamse anesthesist leidt Senegalese dokters op

Het is een project van Mercy Ships, een ziekenhuisschip waar artsen vrijwillig en gratis mensen opereren. Elk jaar sterven 17 miljoen mensen, omdat ze geen veilige chirurgische zorg krijgen. Met een nieuwe campagne vraagt Mercy Ships aandacht voor veilige chirurgie in Afrika. Catherine werkt als anesthesiste in het AZ Delta in Roeselare. Vijf jaar geleden ging ze voor de eerste keer mee aan boord van Mercy Ships naar Kameroen. Het jaar daarop naar Senegal. Ze is één van de honderden vrijwilligers, verpleegkundigen en dokters die elk jaar opleidingen geven aan meer dan duizend lokale gezondheidswerkers.

Jaarlijks opereert Mercy Ships meer dan 1.800 patiënten. De organisatie specialiseert zich in bepaalde aandoeningen en volgt de patiënten nauwgezet op.De liefdadigheidsorganisatie heeft net een tweede ziekenhuisschip gebouwd. Zo kunnen ze het aantal levensreddende operaties verdubbelen. Volgend jaar zetten ze koers richting Senegal en Sierra Leone.