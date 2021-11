West-Vlaams rijgedrag moet beter: 275 boetes op vijf uur tijd bij controle wegpolitie

Veertien politie-ambtenaren van de wegpolitie van Jabbeke en Kortrijk voerden gisteren vijf uur lang controle uit, onder meer op de E40 tussen Brugge en Oostende. Die diende als handhavingsactie voor gsm-gebruik achter het stuur. Afleiding blijkt namelijk een belangrijke oorzaak voor dodelijke ongevallen: in West-Vlaanderen waren zeker vijf dodelijke ongevallen daaraan te wijten.

De resultaten van de actie bevestigen die bezorgdheid: tijdens de actie werden zo'n 40 mensen verdacht van gsm-gebruik achter het stuur. Omdat de politie enkel bij 100 % zekerheid en voldoende observatietijd een pv mocht opmaken, werden uiteindelijk 20 chauffeurs beboet.

"Er wordt te snel gereden"

Ook snelheid is een belangrijke oorzaak voor dodelijke ongevallen: cijfers wijzen uit dat het één van de drie meest voorkomende oorzaken is van dodelijke ongevallen in West-Vlaanderen tussen 2018 en 2020. "Er wordt te snel gereden in onze provincie", klinkt het bij de politie. Tijdens de actie werd dat bevestigd: op vijf uur tijd werden zo'n 254 chauffeurs beboet.

Daarnaast kregen ook twee chauffeurs een boete voor respectievelijk rijden op de pechstrook, en het niet dragen van een gordel.

Lees ook