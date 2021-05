West-Vlaams kampioenschap surplacen in Brugge

Het eerste West-Vlaams kampioenschap surplacen vond vandaag plaats op de Grote Markt van Brugge. Jongens en meisjes jonger dan veertien jaar probeerden de afstand van vijf meter in een zo lang mogelijke tijd af te leggen.

Elke deelnemer probeerde een afstand van vijf meter individueel af te leggen in een zo lang mogelijke tijd. De kinderen werden ingedeeld in vier categorieën volgens hun leeftijd. De deelnemers die de langste tijd reden in hun leeftijdscategorie mogen zich het komende jaar West-Vlaams kampioen surplacen noemen.

Het kampioenschap is een initiatief en organisatie van Fietsbieb West-Vlaanderen met de steun van de Stad Brugge.