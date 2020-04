West-Vlaams jeugdtoerisme trekt aan de alarmbel

West-Vlaanderen is goed voor 800.00 overnachtingen, zowat een derde van alle jeugdtoerisme in Vlaanderen. Bij Peace Village in Mesen is april normaal de beste maand, maar nu niet. Het centrum voor jeugd- en vredestoerisme liep al 6.000 overnachtingen mis. "Daarom stappen we naar de overheid om het probleem op tafel te leggen en mee te denken over oplossingen. Ik denk dat alle overheden moeten samenwerken om het jeugdtoerisme een toekomst te geven", vertelt Matti Vandemaele van Peace Village.

De nieuwe vereniging KOJEVA vertegenwoordigt zo'n 400.000 overnachtingen, zowat de helft van alle overnachtingen in jeugdtoerisme in West-Vlaanderen. Het overleven van de sector hangt aan een zijden draadje, klinkt het. "Als de overheid niet ingrijpt, dan halen een aantal van onze huizen wellicht het einde van het jaar niet. We werken met heel kleine marges om schoolreizen en zeeklassen betaalbaar te houden. En het moment dat je zo'n tegenslag krijgt, wordt het wel heel erg moeilijk", zegt Vandemaele.

Noodfonds

Minister Zuhal Demir laat in een reactie aan onze redactie weten dat ze "zich bewust is van de grote uitdaging waarvoor het jeugdtoerisme staat". Ze wijst op de kwijtschelding van 1,1 miljoen euro aan pachtgelden voor jeugdherbergen en jeugdverblijven, zoals Peace Village (Mesen), De Lork (Kemmel) en jeugdhostel Snuffel (Brugge).

Ook is er een pakket aan steunmaatregelen voor sociaal en jeugdtoerisme goedgekeurd. Daarbij worden gemaakte boekingen vergoed. Tot slot komt er nog een noodfonds voor de gesubsidieerde sectoren van 200 miljoen. De minister zal daarbij "uiteraard de belangen van de toeristische jeugdorganisaties niet uit het oog verliezen".