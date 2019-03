West-Vlaams droneteam wint 30.000 euro

Een droneclash is een wedstrijd waarin teams in een gevecht mekaars zelfgemaakte drone moeten neerhalen. Om dat te doen is alles toegestaan. De battle vond plaats in Katwijk aan Zee, in een high-tech arena van 20 vierkante meter en 6 meter hoog.

Team Slunse

De piloten van 'Team Slunse' komen uit Zeebrugge, Knokke-Heist, Brugge en Gent. Bernard Ramault: "Overdag zijn wij ernstige loodgieters, ambtenaren, bouwvakkers en mecaniciens. Enkele uren per week komt het spelende jongetje weer in ons naar boven en vormen wij het Team Slunse, gespecialiseerd in indoor droneracen." Opvallend, Team Slunse maakt er een erezaak van om met uitsluitend gerecycleerde drones te vliegen.

Enorm prijzengeld

De droneclash staat bekend om haar enorme prijzenpot. De 9 deelnemende teams mochten een prijzenpot van 50.000 euro verdelen. Via deze link kan je de clash herbekijken.