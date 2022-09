Wervikse school pleit op Strapdag voor verbod op zwaar verkeer bepaalde uren

Vandaag vindt de jaarlijkse Strapdag plaats. Tijdens de 16de editie gaan zo veel mogelijk kinderen met de fiets of te voet naar school. Het is ook het moment van bepaalde scholen om hun wensen op tafel te leggen.

Kinderen zouden, wanneer auto's geweerd worden in de schoolomgeving, na een fikse wandeling of fietstocht, frisser in de klas zitten. Verschillende scholen organiseren daarom allerlei activiteiten rond de Strapdag. Ook de Futurascholen in Wervik, waar het nochtans niet altijd even veilig is door de vele vrachtwagens of landbouwvoertuigen. De school overlegt met de stad om het vrachtverkeer te verbieden bij het begin en het einde van de schooltijd.

Tom Vandermeulen, Futura: "In de lente en in de duistere periode in de herfst zijn er heel wat landbouwvoertuigen die de oogst binnen halen, die hier passeren aan volle snelheid van en naar het veld. "Maar we zijn hier ook vlak bij een industriezone, dus heel wat vrachtwagens voeren hun producten af en aan.

Tom Durnez, schepen van mobiliteit Wervik: "We zijn aan het bestuderen of er een optie bestaat om ’s morgens en ’s avonds toch ergens een totaalverbod te creëren. Zodat tijdens het openen en sluiten van de school, een half uurtje ’s morgen en ’s avonds, er een verbod zou zijn op alle zwaar verkeer dat in die straat passeert."

Op ‘Strapdag’ voert de school actie om meer leerlingen in beweging te krijgen, op de fiets of te voet. Wie stapt of trapt en een fluorescerend hesje draagt, krijgt een bandje.