Werviks mode-icoon Ghislaine Nuytten (67) onverwacht overleden

Ghislaine Nuytten, het eerste Vlaamse internationale topmodel, is dinsdag overleden aan een hartstilstand. Nuytten is afkomstig uit Wervik.

Nuytten werkte als model onder meer voor Giorgio Armani, Jean Paul Gaultier en Gianni Versace. Ze begon haar modellencarrière in 1977. Van 1985 tot 1997 presenteerde ze op de openbare omroep modeprogramma's als "Blikvanger" en "Look".

Later dook ze nog op in de jury van het programma "Topmodel", op het toenmalige KanaalTwee. Ze was ook modejournaliste, trendwatcher en persagent voor onder meer Walter Van Beirendonck. Ghislaine Nuytten was niet alleen een mooie en talentvolle vrouw, maar ook erg vriendelijk, ondanks haar bekendheid.