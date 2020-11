"Door de Coronacrisis heeft iedereen meer nood aan warmte en licht. Daardoor opteren we ervoor om nu al de kerstverlichting aan te steken," zeggen burgmeester Youro Casier en schepen van Evenementen Sonny Ghesquière.

"We roepen alle inwoners op om ook reeds hetzelfde te doen. De lichtjes kunnen zorgen voor warme, leuke en hartverwarmende taferelen."

Op die manier hoopt het stadsbestuur ook zijn steentje bij te dragen. "Zo willen we iedereen die het moeilijk heeft in deze periode ook een hart onder de riem steken", aldus Burgmeester Youro Casier. In Wervik, Geluwe en Kruiseke zal de kerstverlichting volgende week dinsdag aangestoken worden.