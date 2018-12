Wervik roept Ward Claeys uit tot sportman 2018

Ward startte op jonge leeftijd met turnen (5 jaar). Ward Claeys combineert sedert 8 jaar topsport en studie. Hij traint zo’n 34 uur per week, en dat loont. Ward Claeys behaalde in België het hoogst haalbare op het hoogste niveau (A-niveau): Belgisch kampioen! Bovendien schitterde hij op de vele internationale wedstrijden, waar hij meermaals de eerste plaats behaalde. Ward wordt dan ook door de Gymfederatie gezien als een uitzonderlijk talent in de gymnastieksport.

Dit jaar mocht Ward met het nationale juniorenteam (bestaande uit 3 gymnasten) deelnemen aan het EYOF, de Olympische Spelen voor juniores. Na schitterende kwalificaties wist hij een toestelfinale te behalen. In die toestelfinale aan het ‘paard met bogen’ behaalde Claeys Olympisch EYOF-brons. Als enige Belgische gymnast wist Ward Claeys zich te kwalificeren voor de Jeugd Olympische Spelen te Buenos Aires. Hij eindigde er in de top 10 bij de beste gymnasten van de wereld.