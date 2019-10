Wervik onderzoekt overstap naar Fluvia

Ze gaan samen met Middelkerke een nieuwe brandweerzone oprichten. De Panne, Koksijde en Nieuwpoort stonden in voor zowat een derde van het werkingsbudget van de zone. Maar die middelen zullen dus wegvallen. Intussen wil ook de gemeente Wervik onderzoeken of het beter zou zijn om in de hulpverleningszone Fluvia te stappen. Die is actief in het zuiden van de provincie en grenst aan Wervik. Maar een beslissing daarrond is er nog lang niet, laat burgemeester Youro Casier weten. Overmorgen is er overleg gepland tussen de 15 overgebleven westhoekgemeenten.