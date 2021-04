Werkzoekenden op laagste peil sinds coronacrisis

Ondanks Covid-19 blijven West-Vlaamse ondernemingen nog heel wat jobkansen bieden. Het aantal werkzoekenden in West-Vlaanderen staat dan ook op het laagste peil sinds de start van de coronacrisis. Dat bewijst voor VOKA de veerkracht in de provincie.

Met 4,8% werkloosheidsgraad doet onze provincie het duidelijk beter dan de andere provincies.

Het coronavirus heeft een hele grote impact op onze samenleving en onze economie. Ondanks de tegenslagen blijft onze West-Vlaamse arbeidsmarkt veerkrachtig, zo blijkt volgens VOKA uit de laatste cijfers.

26.000 werkzoekenden

Het aantal werkzoekenden in West-Vlaanderen is in maart 2021 gedaald tot 26.744, een daling van 2,1% ten opzichte van maart vorig jaar. Vooral bij jongeren zien we een sterke daling. Een aandachtspunt zijn echter de ouderen en langdurig werkzoekenden, waar er een stijging waarneembaar is.

Een belangrijke vaststelling is dat we opnieuw als enige provincie onder de drempel van 5% werkloosheidsgraad (4.8%) duiken, en daarmee duidelijk de koploper zijn in Vlaanderen. En daarmee is de arbeidsmarktkrapte terug van nooit weggeweest. Nog steeds blijven heel wat West-Vlaamse vacatures open staan. De krapte op onze arbeidsmarkt blijft overeind; bedrijven zijn nog steeds op zoek naar talent.

Langere termijn?

“De daling van het aantal werkzoekenden en de werkloosheidsgraad is natuurlijk goed nieuws. Maar toch slaat de coronacrisis nog steeds hard toe bij onze West-Vlaamse ondernemingen. De steunmaatregelen vanuit de Vlaamse en federale overheid blijven noodzakelijk. Gelukkig tonen de bedrijven na meer dan een jaar nog steeds een ongeziene veerkracht, adaptievermogen en innovatiekracht. Het blijft afwachten wat de effectieve impact op langere termijn zal zijn op onze arbeidsmarkt”, aldus Bert Mons, gedelegeerd bestuurder Voka West-Vlaanderen.

In West-Vlaanderen zijn er nog duizenden jobs met een toekomst beschikbaar, vaak zonder dat er relevante werkervaring of een bepaald hoger diploma vereist is. In de zorgsector en de medische sector, de bouw en de groot- en kleinhandel is de zoektocht naar talent precair.

Alle hens aan dek

“We moeten verder blijven inzetten op het activeren van werkzoekenden en de zogenaamde inactieven. Bovendien moeten we tijdelijke werklozen vanwege corona in hun periode van inactiviteit versterken met opleiding en begeleiding. Ons talent is te waardevol om verloren te laten gaan”, besluit Bert Mons.

Met het plan ‘Alle Hens aan Dek’ van de Vlaamse Regering en de Vlaamse sociale partners is er bovendien een sterk sociaal akkoord afgesloten dat de relance voor onze arbeidsmarkt moet versterken. Vanuit Voka West-Vlaanderen wordt de uitrol en implementatie van dit akkoord van nabij opgevolgd en bijgestuurd waar nodig.