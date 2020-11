Werkstraf voor zinloos geweld in Blankenberge

In een ander dossier zat de tiener afgelopen zomer een maand in voorhechtenis op verdenking van poging tot doodslag.

De vriendin van K. kreeg het in Blankenberge op 25 augustus 2019 rond 1 uur 's nachts aan de stok met een ander meisje. Tijdens die schermutseling scheurde ze haar nagels bij het vastgrijpen van een elektriciteitskast. Uiteindelijk kon de vriend van het andere meisje tussenbeide komen. Ondertussen was D.K. opgebeld door zijn vriendin. Toen de beklaagde de bebloede handen van zijn vriendin zag, viel hij de vriend van het andere meisje onmiddellijk aan. X.V. liep door enkele rake vuistslagen een gebroken kaak, neus en oogkas op.

Afgelopen zomer kwam de jonge Blankenbergenaar opnieuw met het gerecht in aanraking. Eind juni kreeg D.K. met zijn vriendin ruzie over een taxirit. Toen een toevallige passant de boel probeerde te sussen, werd de zestiger door de beklaagde in een wurggreep genomen. Na een maand voorhechtenis mocht K. in dat dossier de gevangenis verlaten.

In de zaak van zinloos geweld vorderde het parket tien maanden gevangenisstraf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. De verdediging pleitte echter dat K. wel degelijk gemotiveerd is om een werkstraf uit te voeren. Meester Ellen Eneman legde uit dat haar cliënt niet wist dat zijn vriendin eigenlijk zichzelf verwond had. Die hevige reactie zou verklaard kunnen worden door zijn moeilijke jeugd. "Hij heeft altijd geleerd dat het in het leven een kwestie is van aanvallen of zelf aangevallen worden", aldus meester Eneman. De rechter veroordeelde D.K. uiteindelijk tot 100 uur werkstraf. Als hij die werkstraf niet of onvolledig uitvoert, hangt hem alsnog tien maanden cel boven het hoofd. Aan de burgerlijke partijen moet hij ruim 2.700 euro schadevergoeding betalen.