Werkstraf voor projectleider na dodelijk arbeidsongeval

De projectleider lapte de veiligheidsprocedures aan zijn laars, waardoor een 23-jarige collega uit Roeselare gegrepen werd door een trein. Het arbeidsauditoraat had acht maanden voorwaardelijke gevangenisstraf gevorderd.

Op vierde werkdag

Het slachtoffer was pas afgestudeerd als ingenieur toen hij via interim aan de slag ging bij een Torhoutse aannemer voor spoorwerken. In september voerde hij vlakbij het station van Oostende voorbereidende metingen uit bij een wissel. Op zijn vierde werkdag werd hij dodelijk gegrepen door een trein richting Brugge. Op het moment van het ongeval was het slachtoffer samen met en in opdracht van de projectleider aan de slag. Volgens de burgerlijke partijen had de jonge Roeselarenaar de avond ervoor tegenover zijn vriendin al zijn beklag gedaan over de onveilige werkwijze van de beklaagde.

De beklaagde werkt ondertussen voor een ander bedrijf als preventieadviseur. De rechter veroordeelde de man uiteindelijk tot 120 uur werkstraf. Als hij die werkstraf niet of onvolledig uitvoert, hangt hem alsnog een celstraf van tien maanden boven het hoofd.

