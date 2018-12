Werkstraf voor man die appartement beschiet uit frustratie

De man die in juni kogels afvuurde op een appartementsgebouw in Wevelgem komt er vanaf met en werkstraf. Dat heeft de Kortrijkse strafrechter maandag beslist. De man verklaarde eerder dat hij dat deed omdat hij "het emotioneel moeilijk had."

Vanuit een witte bestelwagen werden op een avond in juni drie kogels afgevuurd op een appartementsgebouw in de Koperdraadstraat in Wevelgem. De feiten werden eerst als poging doodslag geclassificeerd, maar werden later afgezwakt tot verboden wapendracht en vernieling van eigendom omdat er niemand in de buurt was tijdens de schietpartij. Het openbaar ministerie had een celstraf van een jaar gevorderd omdat het volgens de procureur om zware feiten ging. Daar ging de rechter echter niet op in. Hij veroordeelde de Antwerpenaar tot een werkstraf van 145 uur en een effectieve boete van 1.600 euro.

De dader zou die bewuste dag een witte bestelwagen gehuurd hebben en was naar eigen zeggen op weg naar de zee toen hij plots halt hield in Wevelgem. Aan de politie verklaarde de beklaagde dat hij het op dat moment emotioneel erg moeilijk had, en daarom uit frustratie schoten afvuurde op het appartement. Verder onderzoek slaagde er niet in om connecties te vinden tussen de beklaagde en de bewoners van het gebouw.

