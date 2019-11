De 24-urenstaking bij de brouwerijen en depots van AB InBev in ons land is voorbij.

Het personeel is weer aan de slag, ook in het depot in Jabbeke. Gisteren werd een staking georganiseerd bij de brouwreus, voor een uitgebreidere werkzekerheidsgarantie en een correcte berekening van lonen en van de RSZ-aangifte. In Jabbeke werken 30 mensen.

