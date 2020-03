Werknemers Dana Brugge eisen sluiting fabriek

De 500 arbeiders van metaalbedrijf Dana Belgium in Brugge eisen de sluiting van de fabriek. Voorlopig is er geen sprake van staking en blijven ze aan het werk. Arbeiders zijn ongerust over hun gezondheid omdat er nog te veel contact is tussen hen onderling. "De afstandsregel kan ook in dit bedrijf moeilijk nageleefd worden", aldus vakbondsafgevaardigde Henk Deprez.

Ook is er ongerustheid omdat andere bedrijven, zoals Bombardier in Brugge, wel al de deuren sloten. Na de middag staat een overleg gepland met de directie.