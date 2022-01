In Beauvoorde is vanmiddag een dodelijk arbeidsongeval gebeurd. Een man kwam onder het onderstel terecht van een aanhangwagen van een landbouwvoertuig en overleed ter plaatse.

Het ongeval gebeurde bij Dezeure, een bedrijf in de Izenbergestraat dat gespecialiseerd is in aanhangwagens voor landbouw en industrie. De man was daar aan het werk toen het vanmiddag fout liep.

Gekneld onder landbouwvoertuig

Hij raakte gekneld onder het onderstel van een aanhangwagen. Alle hulp kwam te laat. Het slachtoffer, een veertiger uit Limburg, stierf ter plaatse.

De politie is ter plaatse voor het onderzoek, net als een wetsdokter. Zij onderzoeken de precieze omstandigheden van het ongeval.