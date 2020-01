Werknemer Fedasil Poelkapelle krijgt dreigtelefoons na tweet Francken

"De persoon in kwestie krijgt nu dreigtelefoons", zegt directrice communicatie Mieke Candaele. "Dat krijg je als je ondoordacht zaken op sociale media plaatst."

Theo Francken tweette de bewuste offerteaanvraag vrijdagochtend. De voormalige staatssecretaris voor Asiel en Migratie stelt zich de vraag of bokshandschoenen "het draagvlak voor asielopvang bij de bevolking versterken" en of "dit een goed signaal is naar bevolking en asielzoekers". "De weledele bokssport is een prachtige sport, maar ik vind dit ongepast om in asielcentra te geven. Mensen vluchten van oorlog en geweld en we gaan ze leren vechten", sneert hij naar huidig minister voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld). Francken vraagt de annulering van de bestelling, een onderzoek en sancties.

Bij Fedasil, het federale agentschap dat verantwoordelijk is voor de opvang van asielzoekers en dat de offerteaanvraag voor de tien bokshandschoenen deed, reageren ze ontstemd. Francken maakte de naam en gegevens van de betrokken contactpersoon bij Fedasil op de offerte niet onzichtbaar, en de persoon krijgt nu dreigtelefoons, zegt directrice communicatie Mieke Candaele. "Dat is uiteraard serieus, en dat krijg je als je ondoordacht zaken op sociale media plaatst."

Bedenkingen bij inhoud

Ook bij de inhoud van de boodschap heeft Fedasil bedenkingen. "Er zijn blijkbaar sporten voor asielzoekers en sporten voor Belgen. In Poelkapelle hebben ze een sportzaal, en daar hangt een boksbal, dus willen we bokshandschoenen voorzien zodat de mensen daar iets omhanden hebben. Maar als asielzoekers boksen, zijn ze blijkbaar automatisch vechtersbazen of criminelen."

Fedasil kreeg van minister De Block een tijdje geleden al de vraag om misleidende berichten actief te bestrijden, vooral op sociale media. "Maar als zelfs parlementsleden ze beginnen verspreiden, wordt het natuurlijk moeilijk", aldus Candaele.

In een reactie benadrukt Francken dat hij het bericht heeft verspreid, maar niet gepubliceerd. Het gaat om informatie uit een publicatie van Fedasil die online staat. Die is nadien op twitter geplaatst door een journalist en dat bericht heeft Francken geretweet, legt het N-VA-Kamerlid uit. Francken geeft aan dat hij over het hoofd had gezien dat de contactgegevens van de contactpersoon vermeld stonden en heeft zijn bericht intussen verwijderd. Wel blijft hij bij zijn kritiek op de aankoop.