Werkloze vliegtuigen vinden stelplaats op luchthaven Oostende

Op de Oostendse luchthaven is een airbus A330 widebody geland en dat is als passagierstoestel heel uitzonderlijk.

Wellicht is de landing het begin van een verhaal waarbij Ostend Airport toch een graantje meepikt van de wereldwijde crisis die de luchtvaartsector nu treft. Luchtvaartmaatschappijen verwachten dat heel wat toestellen maandenlang aan de grond blijven en Oostende wordt zo een parkeerplaats om ze in perfecte staat te stockeren.

Erik Vermeersch, North Sea Aviation Center: "Het wordt nu duidelijk door Covid 19 dat voor een jaar een groot aantal vliegtuigen niet zullen vliegen. Daardoor worden leasingcontracten vroegtijdig stopgezet. De eigenaars zoeken een mooie locatie op een gunstige luchthaven voor het langdurig parkeren van het vliegtuig."

En wellicht brengt dit dus ook een aardige en erg welkome extra cent op voor de luchthaven. De passagiersstroom na de lockdown is in Oostende nauwelijks heropgestart, dus alle beetjes helpen. En voor de Portugese piloot is het wel een beetje sneu om zijn vliegtuig hier werkloos achterlaten. George Sleiman, piloot Airbus: "Al die vliegtuigen die niet kunnen vliegen, het is wel triest. Maar wij kunnen daar niets aan doen... Het zal een tijdje moeten rusten."