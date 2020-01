Werkloosheid opnieuw lichtjes gedaald

In december 2019 waren er in West-Vlaanderen 26.070 niet werkende werkzoekenden, dat zijn er 394 minder dan vorig jaar, een lichte daling met 1.5%.

In heel Vlaanderen was er een daling met 4,2%. In de provincie Antwerpen zijn er het meest niet werkende werkzoekenden, zo’n 63.000. In Limburg zijn er het minst: een kleine 24.000.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Het is positief dat de werkloosheid verder daalt. Vooral de werkloosheid bij jongeren net na het afstuderen en bij 55 tot 60-jarigen daalt enorm hard. Toch zijn er de komende maanden jaren nog belangrijke aandachtspunten. De werkzoekenden ouder dan 60 bijvoorbeeld. Daarom hebben we ook het doelgroepenbeleid aangepast. Werkgevers krijgen sinds 1 januari een lastenverlaging voor het aanwerven van werknemers ouder dan 58 jaar.”