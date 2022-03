Werkloos of buitenlandse naam? In Brugge vind je moeilijker een huurwoning

Uit onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel blijkt dat er flink wat discriminatie speelt op de huurmarkt in Brugge. Als je werkloos bent, of een buitenlandse naam hebt, is het veel moeilijker om een huis te huren.

De onderzoekers reageerden op 719 advertenties met een Vlaamse ofwel een Syrische of Poolse naam. Daar was een verschil van vijftien procent, maar als blijkt dat je werkloos bent, heb je zelfs vijftig procent minder kans om een woning te huren.

De immokantoren bevestigen dat verhuurders liefst een solvabele huurder willen. Carine Derycke, Agence Van den Abeele: "Ik geef een voorbeeld: een oudere dame verhuist naar een woonzorgcentrum, zij moet daar ook betalen. De pensioenen liggen laag. Zij moet ook de huurprijs ontvangen. Een tweede voorbeeld: mensen die een tweede woonst kopen. Ook belangrijk. Zij gaan een lening aan, die moet ook betaald worden."

Problematisch

Burgemeester De fauw noemt de situatie problematisch. "We zullen sensibiliserende acties doen. Vormingen organiseren voor het personeel van immokantoren om hen duidelijk te maken dat dit niet kan. Maar ook naar particulieren toe duidelijk stellen dat er geen enkele reden is om te discrimineren op basis van de naam, herkomst of vervangingsinkomen of vast inkomen."

Om te meten of de acties doeltreffend zijn, zal Brugge over één of twee jaar opnieuw een nieuwe steekproef houden met kandidaat-huurders.