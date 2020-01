Werking ziekenhuis Tielt ernstig verstoord door computerproblemen

Het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt ondervindt sinds vanmorgen grote hinder door problemen met computersoftware. Dat bevestigt Peter Lauwyck, algemeen directeur van het ziekenhuis.

Volgens het ziekenhuis gaat het zeker niet om een cyberaanval, zoals vorige week bij weefmachineproducent Picanol in Ieper.

Bug in software

'De oorzaak van de problemen ligt bij een bug in de software,' zegt Peter Lauwyck. 'Alle operaties kunnen gewoon doorgaan, maar de procedures verlopen een stuk trager dan normaal.'

Zware overlast

Volgens enkele patiënten is er geen internet beschikbaar, zijn medische dossiers niet toegankelijk en kunnen patiëntenstickers niet worden afgedrukt. Bepaalde consultaties moeten worden geannuleerd.

Administratie ligt plat

Door de softwareproblemen kunnen de administratieve diensten niet werken. Zo is ondermeer mailverkeer onmogelijk. 'We vallen terug op papier, net zoals vroeger', vertelt Lauwyck nog. 'Vervelend, dat zeker, maar de ICT-afdeling is samen met de externe leverancier op zoek naar de oorzaak van het probleem. Alle middelen en mensen worden ingezet om alles zo snel mogelijk op te lossen.'