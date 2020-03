Werking nachtopvang bijgesteld door Coronavirus

In Oostende bijvoorbeeld is de opvang verhuisd. Natacha Waldman - Schepen van welzijn en zorg Oostende:"Om de veiligheid van de gebruikers van de nachtopvang te garanderen, hebben we die verhuisd naar een locatie waar de mensen individuele kamers hebben en we hebben ook de capaciteit verhoogd naar 24 bedden. Zodat iedereen die daar om vraagt ook een bed kan krijgen."

Kortrijk zorgt voor extra plaatsen in een jeugdhostel. En de stad richt ook acht appartementen in om daklozen die besmet zijn met het coronavirus op te vangen.