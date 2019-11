Werkgever moet 59.000 euro achterstallig loon betalen aan werknemer

Een 40-jarige Oostendenaar is door de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld tot een geldboete van 800 euro omdat hij zijn werknemer jarenlang niet betaalde. Hij moet ook 59.000 euro achterstallig loon betalen.

De arbeider ging in maart 2013 aan de slag bij metaalbewerker Kevin D. uit Oostende. De man kreeg echter slechts sporadisch een loon uitbetaald. Van juni 2014 tot het einde van de samenwerking in augustus 2018 gaat het om ruim 59.000 euro achterstallig loon. De bal ging aan het rollen toen het slachtoffer naar de dienst Toezicht op Sociale Wetten stapte. "De werkgever legde geen enkel betaalbewijs of document voor. Alle pogingen om hem alsnog te doen betalen, mislukten", aldus arbeidsauditeur Filiep De Ketelaere.

De beklaagde beweerde dat zijn werknemer zelf niet betaald wilde worden. In ruil voor zijn werk zou hij gehoopt hebben om aandelen in de zaak te verwerven. De Oostendenaar weigerde tot nu toe om het achterstallig loon te betalen. Volgens de beklaagde zou het slachtoffer machines gestolen hebben en vandalisme gepleegd hebben. Die schade zou naar eigen zeggen 30.000 euro bedragen.

De rechter veroordeelde D. uiteindelijk tot een geldboete van 800 euro, waarvan de helft met uitstel. Bovendien moet hij het achterstallig loon alsnog betalen. Het slachtoffer kreeg ook een morele schadevergoeding van 3.500 euro toegewezen.