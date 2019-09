Werken op de E40 zorgen voor aardig wat file tussen Jabbeke en Gistel. Het is er gemiddeld ruim een kwartier aanschuiven in de richting van Frankrijk. De onderhoudswerken zullen 35 werkdagen duren.

De werfzone start vanaf de parking in Westkerke en loopt tot vlak voor de afrit Gistel. De rijweg en de vangrail worden vernieuwd. Het verkeer richting Frankrijk moet over één versmalde rijstrook. Het verkeer richting binnenland kan dan weer over twee versmalde rijstroken. Tijdens de werken is de snelwegparking in Westkerke afgesloten. De parking in Jabbeke gaat daarom tijdelijk weer open. Er komen extra politiecontroles en het vaste bewakingsteam zal er verdubbelen