Werken voor kustbescherming weer volop van start

Er wordt massaal geïnvesteerd om de kust verder te beschermen tegen het mogelijke geweld van de zee bij stormen. Oude dijken breken, vechten tegen de verzanding en keermuren bouwen tegen stormen. Dat is in elk geval de bedoeling. Aan het Klein Strand in Oostende starten de werken voor een nieuwe stormmuur. In Bredene komen betonnen keermuren aan de strandtoegangen. In Zeebrugge komt een stormmuur en in Blankenberge bouwt men steviger kaaimuren en wordt een stormmuur afgewerkt.

De grootste werf is ongetwijfeld de verdere afwerking van de stormvloedkering in Nieuwpoort. Nu is men volop aan het graven aan de bouwkuip op de rechteroever en dat duurt zeker nog tot in het voorjaar van 2022.