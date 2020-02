Werken van start aan eerste Kortrijk Heritage House

Daar komt straks een Libanees restaurant dat gerund zal worden door onderneemster Fanny Leenknecht. Voor de realisatie kreeg ze de steun van Kortrijk Heritage, een private stichting die in de stad vernieuwende, beeldbepalende en duurzame architectuur wil bevorderen. Die stichting kon de internationale Portugese toparchitect Manuel Aires Mateus strikken en bracht ook een hele reeks materiaalsponsors bij elkaar.

Het bouwwerk moet een absolute meerwaarde bieden voor Kortrijk en het is de bedoeling dat het de start wordt van veel Kortrijk Heritage Houses in de toekomst. Het is ook de bedoeling dat Aires Mateus de fakkel doorgeeft aan andere toparchitecten in de wereld.

"Dit is een droom die uitkomt en waarvoor ik veel heb opgegeven", zegt Fanny Leenknecht. "Ik vind de architectuur van Aires Mateus prachtig. Het beantwoordt aan waar ik voor sta. Ik sta te popelen om in het nieuwe gebouw te wonen en te werken. Iedereen zal welkom zijn in mijn restaurant"