Werken van Japanse Yayoi Kusama blikvangers op Knokke Art Fair

In het casino in Knokke-Heist loopt op dit moment de kunstbeurs Knokke Art Fair. Kunstgalerijen met internationale naam en faam stellen er hun topwerken tentoon, en er is ook een selectie kunst te zien uit Vlaamse privécollecties.

In de beroemde Magrittezaal in het Casino in Knokke is er onder de noemer Highlights werk te zien van tien internationaal bekende kunstenaars, geselecteerd uit tien Vlaamse kunstverzamelingen. Verder zijn ook heel wat galerijen present, vooral uit het buitenland met vaak verrassende schilderijen, sculpturen en tekeningen van moderne en hedendaagse kunstenaars.

Yayoi Kusama

Maar de blikvangers zijn de werken van de Japanse kunstenares Yayoi Kusama, waar de tentoonstelling bijzondere aandacht aan schenkt. Bezoekers krijgen een overzicht van haar werk van 1952 tot 2011. De werken kosten tussen de 390.000 en 4,4 miljoen euro.