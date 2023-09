Werken Slijpebrug Middelkerke: eind omrijden maar brug wordt beter

In Middelkerke kan het verkeer vanaf vandaag tijdelijk niet meer over de Slijpebrug over het kanaal Plassendale-Nieuwpoort. De komende acht weken is de brug dicht voor onderhoudswerken.

De Slijpebrug is een belangrijke verbinding voor wie van de E40 komt en Middelkerke wil binnenrijden. Nu zal het verkeer een heel eind moeten omrijden via Gistel of Nieuwpoort.

Korte ophaaltijd

Aannemers zullen onder meer de leuningen en de asfaltlaag van de brug vernieuwen. En ze maken de brug ook sneller.

"Wat voor ons zeer belangrijk is, is de ophaaltijd van de brug drastisch te verminderen. Het zou ongeveer een honderdtal seconden sneller gaan dan het nu voorzien is.

Als we zien wat een verkeer hier over de brug moet en met het toenemende jachtverkeer en de toename van het vrachtverkeer dat men weer invoert, is het zeker geen leuke zaak om Middelkerke binnen te rijden en is de herstelling van de brug wel hoogstnoodzakelijk", zegt Dirk De Poortere, schepen van Mobiliteit in Middelkerke.