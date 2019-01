Werken parkinggebouw in Oostende liggen stil

De werken aan het toegangsgebouw tot een ondergrondse parking op de zeedijk in Oostende liggen stil.

De constructie ter hoogte van de Louisastraat is 10 centimeter te hoog, en de verluchtingsroosters zitten aan de zijkant, terwijl ze in het dak moeten verwerkt worden. De stad liet daarom de werken stilleggen. De aannemer zal de constructie nu eerst aanpassen.

Het gebouw is hoe dan ook een doorn in het oog van de één van de bewoners van een appartement op de zeedijk. Zij is door de constructie haar zicht op zee kwijt. Ze klaagt naar eigen zeggen al jaren maar krijgt geen gehoor. De stad zegt dan weer dat er tijdens de voorziene vergunningsperiode geen bezwaren zijn binnengekomen. De klachten kwamen dus te laat.