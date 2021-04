Werken op komst op E17 naar Gent

Op de E17 in de rijrichting Gent ter hoogte van de grens Waregem-Kruisem gebeuren vanaf maandagavond 19 april onderhoudswerken. Het einde van de werken is voorzien tegen 8 mei, als de weersomstandigheden het toelaten.

De onderhoudswerken omvatten het herstellen we de overgang tussen doorlopend gewapend beton en asfalt over de volledige wegbreedte van het rijvak richting Gent. De werfzone bevindt zich op grondgebied Waregem ter hoogte van de grens met Kruisem.

Start op 19 april

De werken starten op maandagavond 19 april na de avondspits. Die avond begint de aannemer met het opzetten van de werfsignalisatie en worden plaatselijk rijstroken ingenomen (2 rijstroken). Vanaf dinsdagochtend 20 april zit het verkeer richting Kortrijk op 2 versmalde rijstroken. In de nacht van dinsdag 20 op woensdag 21 april werkt de aannemer in de middenberm en wordt de linkerrijstrook richting Gent ingenomen. In de nacht van woensdag 21 op donderdag 22 april wordt de signalisatie geplaatst in de rijrichting Gent en moet het verkeer in die richting over 2 versmalde rijstroken.

2x2

Vanaf donderdagochtend 22 april wordt het verkeer richting Gent door de middenberm naar het andere rijvak gebracht. Al het verkeer moet vanaf dan over 2x2 versmalde rijstroken. Het einde van de werken is voorzien tegen 8 mei. De parking in Kruishoutem zal vanaf 22 april tot het einde van de werken afgesloten zijn in de rijrichting Gent. Om de hinder zo kort mogelijk te houden, werkt de aannemer 7 dagen op 7 en zowel ‘s nachts als overdag.